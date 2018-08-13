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У Дніпрі невідомі на Mitsubishi з номерами "Весілля" відібрали в інкасаторів півмільйона гривень

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У Дніпрі невідомі на Mitsubishi з номерами "Весілля" пограбували інкасаторів
У Дніпрі невідомі на Mitsubishi з номерами "Весілля" пограбували інкасаторів / Інформатор

У неділю, 13 серпня, на вулиці Космічній в Дніпрі невідомі на Mitsubishi Lancer, погрожуючи пістолетом, забрали 500 тисяч гривень у інкасаторів на ВАЗ-2106.

Про це повідомив сайт Інформатор.

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За словами свідків, двоє чоловіків – інкасаторів – на ВАЗ їздили по "точках" і збирали гроші за продані товари. Коли вони забрали кошти в сигаретному кіоску на зупинці на Космічної і збиралися їхати на наступну адресу, на них напали. 

Коли чоловіки на ВАЗ стояли біля ларька, до них під'їхали невідомі на Mitsubishi Lancer і напали на них. Зав'язалася бійка. В результаті нападники, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали гроші і поїхали вниз по Космічної. Водій ВАЗа кинувся наздоганяти Mitsubishi. Однак далеко виїхати йому не вдалося – на парковці, через яку він поїхав, ВАЗ "зустрівся" з "Москвичем". У ДТП ніхто не постраждав,
– повідомили в поліції.

Після пограбування в місті оголосили план "Перехоплення". Однак, через деякий час його зняли. Автомобіль грабіжників поки знайти не вдалося. Mitsubishi Lancer чорного кольору з номерами "Весілля" на даний момент знаходиться в розшуку.

До слова, 12 серпня ввечері, троє невідомих у масках пограбували ломбард-магазин і вбили охоронця. Їх розшук триває. За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Теги: Новини України Гроші Аварії та ДТП Новини Дніпра Пограбування
Джерело: 24 канал
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