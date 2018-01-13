У Дніпрі невідомі розтрощили офіс партії "Соціалісти": відео

У ніч проти суботи, 13 січня, у Дніпрі на вулиці Мечникова, 1 невідомі особи розбили вікна у приміщенні офісу політичної партії "Соціалісти". Також на фасаді будівлі залишено попередження для членів партії.

Про це повідомляє "Інформатор". Видання уточнило, що у попередженні на фасаді будівлі офісу партії мовилося: "Смерть ворогам". В офісі спрацювала сигналізація, тож на місце події приїхала охорона, а члени партії викликали поліцейський патруль. Читайте також: У Львові розтрощили фасад російського банку: опубліковані фото Заступник голови партії "Соціалісти" Олег Юрашків розповів, що такий інцидент за час існування організації трапився вперше. Раніше вчинялися спроби зірвати акції "Соціалістів", проте ніхто не наважувався на агресивніші заходи, зазначив заступник голови партії.

Розгромлений офіс партії "Соціалісти" у Дніпрі

Розгромлений офіс партії "Соціалісти" у Дніпрі Розгромлений офіс партії "Соціалісти" у Дніпрі