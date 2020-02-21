У Дніпрі невідомі знищили експонат музею АТО: фото

Поблизу Національного музею імені Яворницького, що в Дніпрі, невідомі розбили автомобіль, який був експонатом музею АТО. Трапився прикрий інцидент на шості роковини розстрілів на Майдані.

У ніч на 20 лютого біля музею сталися дві події. Про це написала у фейсбуці директорка Дніпропетровського національного музею імені Яворницького Юлія Пісчанська.

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По-перше, скоїли розтрощення нового експонату з вуличної експозиції – автомобіля, який нам подарували волонтери. По-друге, на дереві з’явилися паперові білі крила,

– зазначила Пісчанська.

Голова Соборної райради Артем Тимарєв заявив, що встановлення крил – робота не вандалів. Таке вшанування Героїв Небесної Сотні ініціювала влада.

"Два світи – два Шапіро", – підписала свій пост Пісчанська.

Розтрощений вандалами експонат музею АТО і крила пам’яті: фейсбук Юлії Пісчанської

Що означає вислів "Два світи – два Шапіро"? Так кажуть про різницю в менталітеті, звичках жителів різних країн, представників різних національностей.

Що відомо про Національний музей імені Яворницького у Дніпрі? Був заснований губернатором Андрієм Фабром у 1849 році. У музеї експонуються колекції від старовинних знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів часів Другої Світової війни. Унікальними експонатами є половецькі "баби", Керносівський ідол та колекція козацьких старожитностей.

Розстріли на Майдані: коротко