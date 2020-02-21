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      У Дніпрі невідомі знищили експонат музею АТО: фото

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      Вандали розтрощили вуличний експонат музею АТО / Фейсбук Юлії Пісчанської

      Поблизу Національного музею імені Яворницького, що в Дніпрі, невідомі розбили автомобіль, який був експонатом музею АТО. Трапився прикрий інцидент на шості роковини розстрілів на Майдані.

      У ніч на 20 лютого біля музею сталися дві події. Про це написала у фейсбуці директорка Дніпропетровського національного музею імені Яворницького Юлія Пісчанська.

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      По-перше, скоїли розтрощення нового експонату з вуличної експозиції – автомобіля, який нам подарували волонтери. По-друге, на дереві з’явилися паперові білі крила,
      – зазначила Пісчанська.

      Голова Соборної райради Артем Тимарєв заявив, що встановлення крил – робота не вандалів. Таке вшанування Героїв Небесної Сотні ініціювала влада. 

      "Два світи – два Шапіро", – підписала свій пост Пісчанська. 

      Розтрощений вандалами експонат музею АТО і крила пам’яті: фейсбук Юлії Пісчанської

      Що означає вислів "Два світи – два Шапіро"? Так кажуть про різницю в менталітеті, звичках жителів різних країн, представників різних національностей.

      Що відомо про Національний музей імені Яворницького у Дніпрі? Був заснований губернатором Андрієм Фабром у 1849 році. У музеї експонуються колекції від старовинних знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів часів Другої Світової війни. Унікальними експонатами є половецькі "баби", Керносівський ідол та колекція козацьких старожитностей.

      Розстріли на Майдані: коротко

      • Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.
      • Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.
      • Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.
      • До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".

      майдан
      Хроніка Євромайдану / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Музеї Транспорт Небесна Сотня Революція Гідності Новини Дніпра Новини України
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