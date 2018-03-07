У Дніпрі обікрали банк: викрали сейф та ноутбуки

В ніч на 7 березня до поліції надійшло повідомлення про пограбування банку на проспекті Маршала Малиновського у Дніпрі.

Коли патрульні під'їжджали до місця виклику, помітили 2 підозрілих чоловіків з сумками. Особи одразу кинулися тікати, щойно побачили службовий автомобіль. У результаті, обох чоловіків охоронці порядку затримали, повідомили у поліції.

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Затримані особи, ймовірно, проникли до відділення одного з банків й поцупили звідти 2 ноутбука та сейф. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Зловмисники викрали сейф з банку

Також під час обстеження прилеглої території інспектори виявили автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого, як з'ясувалося, також може бути причетним до злочину. Чоловік намагався втекти, але його авто заблокували поліцейські. У водія патрульні помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від медогляду він відмовився, тож інспектори склали на порушника протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Затриманих доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.