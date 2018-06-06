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У Дніпрі патрульні врятували чоловіка від самогубства

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Патрульні врятували чоловіка від самогубства
Патрульні врятували чоловіка від самогубства / informator.news

Посварився з дружиною і вирішив собі вкоротити віку, однак патрульні Дніпра врятували чоловіка від самогубства. Чоловіка, котрий переступив перила мосту помітили водії, що проїжали повз.

На місце одразу приїхали одразу кілька патрулів та рятувальники. На неодноразові прохання не стрибати з мосту, чоловік просив його не чіпати.

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Після години вмовлять, на щастя, стрибати таки передумав. 

Нагадаємо, відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер застрелився. Трагічна подія сталася 4 червня надвечір на хуторі Обирок, Бахмацького району, що на Чернігівщині. Поліція вилучила у загиблого вогнепальну зброю.

 

Теги: Новини України Новини Дніпра Самогубство
Джерело: 24 канал
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