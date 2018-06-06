У Дніпрі патрульні врятували чоловіка від самогубства

Посварився з дружиною і вирішив собі вкоротити віку, однак патрульні Дніпра врятували чоловіка від самогубства. Чоловіка, котрий переступив перила мосту помітили водії, що проїжали повз.

На місце одразу приїхали одразу кілька патрулів та рятувальники. На неодноразові прохання не стрибати з мосту, чоловік просив його не чіпати.

Читайте також: Неймовірна Україна: показали вражаючі фото заходу Сонця в Дніпрі

Після години вмовлять, на щастя, стрибати таки передумав.

Нагадаємо, відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер застрелився. Трагічна подія сталася 4 червня надвечір на хуторі Обирок, Бахмацького району, що на Чернігівщині. Поліція вилучила у загиблого вогнепальну зброю.