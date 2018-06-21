У Дніпрі перекинулася вантажівка з хімікатами: фото

На трасі Харків-Сімферополь поблизу селища Варварівка Синельниківського району сталася дорожня-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля КрАЗ (самоскид), яка була наповнена хімічною речовиною.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП В Дніпрі.

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Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що вантажний автомобіль КрАЗ (самоскид) рухався у напрямку міста Дніпро. Машина була навантажена мішками з каустичною содою – хімічною речовиною, що використовується для виготовлення миючих засобів, загальна вага якої становила 10 тон.

Ймовірно не впоравшись з керуванням, водій автомобілю допустив перекидання транспортного засобу на бік, внаслідок чого близько чверті вантажу розсипалось, стався розлив дизельного пального. Також авто перекрило собою одну смугу автошляху,

– заявили у прес-службі.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За допомогою крана вантажний автомобіль, що перекинувся, підняли на колеса та прибрали з автошляху. Власник вантажівки організував роботи по залученню іншого автомобіля та перегрузки вантажу до нього.



Ліквідування наслідків ДТП з вантажівкою

Як запевнили працівники ДСНС, вони змили розлиту паливно-мастильну речовину з проїжджої частини. Рух автотранспорту на шляху відновлено у повному обсязі. До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у середу, 20 червня, у центрі Тернополя, а саме на проспекті Степана Бандери, сталася масштабна ДТП за участю трьох легкових автомобілів та двох маршрутних таксі. Внаслідок чого сталася аварія поки не відомо.