11:39
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Дніпрі перекинулася вантажівка з хімікатами: фото

164 Читать новость на русском
У Дніпрі перекинулася вантажівка з хімікатами
У Дніпрі перекинулася вантажівка з хімікатами / ДСНС

На трасі Харків-Сімферополь поблизу селища Варварівка Синельниківського району сталася дорожня-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля КрАЗ (самоскид), яка була наповнена хімічною речовиною.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП В Дніпрі.

Читайте також: ВАЗ влетів у припарковану фуру: водій дивом вижив

Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що вантажний автомобіль КрАЗ (самоскид) рухався у напрямку міста Дніпро. Машина була навантажена мішками з каустичною содою – хімічною речовиною, що використовується для виготовлення миючих засобів, загальна вага якої становила 10 тон.

Ймовірно не впоравшись з керуванням, водій автомобілю допустив перекидання транспортного засобу на бік, внаслідок чого близько чверті вантажу розсипалось, стався розлив дизельного пального. Також авто перекрило собою одну смугу автошляху,
– заявили у прес-службі.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За допомогою крана вантажний автомобіль, що перекинувся, підняли на колеса та прибрали з автошляху. Власник вантажівки організував роботи по залученню іншого автомобіля та перегрузки вантажу до нього.

Ліквідування наслідків ДТП з вантажівкою
Ліквідування наслідків ДТП з вантажівкою

Як запевнили працівники ДСНС, вони змили розлиту паливно-мастильну речовину з проїжджої частини. Рух автотранспорту на шляху відновлено у повному обсязі. До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у середу, 20 червня, у центрі Тернополя, а саме на проспекті Степана Бандери, сталася масштабна ДТП за участю трьох легкових автомобілів та двох маршрутних таксі. Внаслідок чого сталася аварія поки не відомо.

Теги: Новини України Новини Дніпра Аварії та ДТП ДСНС
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук