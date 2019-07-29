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      У Дніпрі під час руху загорівся трамвай (відео)

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      У Дніпрі під час руху загорівся трамвай
      У Дніпрі під час руху загорівся трамвай / Уніан

      У будній день в одному з районів Дніпра спалахнув трамвай. На щастя, пожежникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь.

      Зранку 29 липня у Дніпрі загорівся трамвай – постраждалих немає. Про це повідомляє Информатор.

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      Інцидент трапився зранку о 8:40 на вулиці Любарського, 135. Трамвай з маршрутною табличкою № 9 зайнявся просто посеред руху.

      Як було встановлено пізніше, займання сталося під днищем трамваю. Горіла коробка СЛЕ (силова лінія електромережі) на площі 2 м².

      На місце події прибула пожежна машина, завдяки чому пожежу вдалося загасити за 5 хвилин. 

      Один зі свідків зафіксував інцидент на відео та виклав у мережу:

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Дніпра
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