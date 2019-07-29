У Дніпрі під час руху загорівся трамвай (відео)

У будній день в одному з районів Дніпра спалахнув трамвай. На щастя, пожежникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь.

Зранку 29 липня у Дніпрі загорівся трамвай – постраждалих немає. Про це повідомляє Информатор.

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Інцидент трапився зранку о 8:40 на вулиці Любарського, 135. Трамвай з маршрутною табличкою № 9 зайнявся просто посеред руху.

Як було встановлено пізніше, займання сталося під днищем трамваю. Горіла коробка СЛЕ (силова лінія електромережі) на площі 2 м².

На місце події прибула пожежна машина, завдяки чому пожежу вдалося загасити за 5 хвилин.

Один зі свідків зафіксував інцидент на відео та виклав у мережу: