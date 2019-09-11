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      У Дніпрі після матчу збірної України спалахнув ТЦ "Міріада": фото, відео

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      У Дніпрі сталася пожежа в торговому центрі "Міріада"
      У Дніпрі сталася пожежа в торговому центрі "Міріада" / dp.informator.ua

      У Дніпрі в ніч на 11 вересня спалахнула пожежа в торговому центрі "Міріада", що поблизу стадіону "Дніпро-Арена". Місцеві припускають, що займання почалося через футбольних фанатів, які курять поблизу будівлі ТЦ.

      За даними ДСНС, пожежа спалахнула у торговому центрі близько 1 ночі. Перед цим на "Дніпро-Арені" якраз закінчився футбольний матч між збірними України та Нігерії.

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      Пожежа виникла на зовнішній стороні будівлі. Рятувальником вдалося швидко локалізувати пожежу, але вогонь встиг пошкодити алюмінієву обшивку з скловатою в середині до самого даху. 

      На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок пожежі немає.

      Мешканці будинку, розташованого поруч з торговим центром, припускають, що пожежа могла спалахнути через легковажні дії футбольних вболівальників, пише "Інформатор". Зокрема, після футбольних матчів фани сидять на вході в підвальне приміщення ТЦ, розпивають пиво і гасять сигарети об обшивку будівлі. 

      Наразі слідчі та ДСНС з'ясовують справжні причини пожежі. 


      Пожежа у торговому центрі "Міріада" в Дніпрі / фото "Інформатора"


      Вогонь знищив частину стіни торгового центру "Міріада" в Дніпрі / фото "Інформатора"

       

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      Теги: Новини України Україна – Нігерія Пожежа Новини Дніпра ДСНС
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