У Дніпрі після матчу збірної України спалахнув ТЦ "Міріада": фото, відео

У Дніпрі в ніч на 11 вересня спалахнула пожежа в торговому центрі "Міріада", що поблизу стадіону "Дніпро-Арена". Місцеві припускають, що займання почалося через футбольних фанатів, які курять поблизу будівлі ТЦ.

За даними ДСНС, пожежа спалахнула у торговому центрі близько 1 ночі. Перед цим на "Дніпро-Арені" якраз закінчився футбольний матч між збірними України та Нігерії.

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Пожежа виникла на зовнішній стороні будівлі. Рятувальником вдалося швидко локалізувати пожежу, але вогонь встиг пошкодити алюмінієву обшивку з скловатою в середині до самого даху.

На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок пожежі немає.

Мешканці будинку, розташованого поруч з торговим центром, припускають, що пожежа могла спалахнути через легковажні дії футбольних вболівальників, пише "Інформатор". Зокрема, після футбольних матчів фани сидять на вході в підвальне приміщення ТЦ, розпивають пиво і гасять сигарети об обшивку будівлі.

Наразі слідчі та ДСНС з'ясовують справжні причини пожежі.



Пожежа у торговому центрі "Міріада" в Дніпрі / фото "Інформатора"