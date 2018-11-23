У Дніпрі побудують три нові станції метро: відома дата

До 2023 року у Дніпрі повинні відкрити ще три станції метро.

Про це сказав заступник міського голови Михайла Лисенка, передає видання "Дніпро Час".

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"Півроку тому в нашому місті стартувала активна фаза будівництва метро. На жаль, перед цим півтора року були втрачені. Тому що нам дістався неписьменний проект. Компанія Limak виграла тендер, але вона виявилася на недостатньо високому рівні, – сказав Лисенко.

За його словами, проект метро довелося повністю змінити. На 2023 рік повинно бути три нові станції: від житлового масиву "Покровський" до Історичного музею.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував у 2019 році початок будівництва першого нового летовища у селищі Солоному Дніпропетровської області – приблизно посередині між Дніпром і Запоріжжям.