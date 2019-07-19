У Дніпрі почали ремонтувати міст, через який сперечалися Зеленський та Філатов

У Дніпрі на два місяці перекрили головний міст обласного центру, через який побились об заклад міський голова Борис Філатов та президент Володимир Зеленський. Відкрити оновлений міст мають у вересні, тож ремонтні роботи вже почали.

Проте перший ранок без головного мосту у Дніпрі розпочався із тривалих заторів на дорогах.

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Усі під'їзди до сусідньої переправи – Амурського мосту – зупинились. Дехто з водіїв не приховує обурення, а хтось – ставиться до ситуації із розумінням.

Зазначимо, що реконструкцію мосту розпочали ще у 2016 році. За цей час змінювались підрядники, а загальна вартість ремонту зросла майже вдвічі – зі 180 мільйонів гривень до 460 мільйонів.



Центральний міст відкрили у 1966 році і з того часу майже не ремонтували

Але міст досі зроблений лише на половину – поремонтували тільки опори, що стоять у воді. Наземні роботи навіть не починали, тож тепер робота у розпалі.



Ремонт Центрального мосту Дніпра вже розпочато

"Сьогодні опівночі перекрили рух, а в 00:05 тут вже було обладнання – почали розбирання деформаційні шви. Ми повинні встигнути цей технологічний комплекс зробити, накласти три-чотири шари бетону, аби воно довго служило. Також потрібно буде прокласти тролейбусну лінію", – каже заступник головного інженера підрядного підприємства Олександр Товчак.

Кінцевий термін всіх ремонтних робіт – 14 вересня. Якщо не встигнуть – то міський голова Дніпра Борис Філатов піде у відставку. Так він напередодні заявив президенту Володимиру Зеленському.



Зеленський та Філатов побилися об заклад

Чи встигнуть все зробити за два місяці – не відомо. Адже за попереднім проектом, на капітальний ремонт цього мосту треба аж ніяк не два місяці, а два роки.