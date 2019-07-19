12:55
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      У Дніпрі почали ремонтувати міст, через який сперечалися Зеленський та Філатов

      340 Читать новость на русском

      У Дніпрі на два місяці перекрили головний міст обласного центру, через який побились об заклад міський голова Борис Філатов та президент Володимир Зеленський. Відкрити оновлений міст мають у вересні, тож ремонтні роботи вже почали.

      Проте перший ранок без головного мосту у Дніпрі розпочався із тривалих заторів на дорогах.

      Актуально! Зеленський на Харківщині вкотре розбирався з чиновником: цього разу телефоном

      Усі під'їзди до сусідньої переправи – Амурського мосту – зупинились. Дехто з водіїв не приховує обурення, а хтось – ставиться до ситуації із розумінням.

      Зазначимо, що реконструкцію мосту розпочали ще у 2016 році. За цей час змінювались підрядники, а загальна вартість ремонту зросла майже вдвічі – зі 180 мільйонів гривень до 460 мільйонів.

      міст
      Центральний міст відкрили у 1966 році і з того часу майже не ремонтували

      Але міст досі зроблений лише на половину – поремонтували тільки опори, що стоять у воді. Наземні роботи навіть не починали, тож тепер робота у розпалі.

      Ремонт Центрального мосту Дніпра вже розпочато
      Ремонт Центрального мосту Дніпра вже розпочато

      "Сьогодні опівночі перекрили рух, а в 00:05 тут вже було обладнання – почали розбирання деформаційні шви. Ми повинні встигнути цей технологічний комплекс зробити, накласти три-чотири шари бетону, аби воно довго служило. Також потрібно буде прокласти тролейбусну лінію", – каже заступник головного інженера підрядного підприємства Олександр Товчак.

      Кінцевий термін всіх ремонтних робіт – 14 вересня. Якщо не встигнуть – то міський голова Дніпра Борис Філатов піде у відставку. Так він напередодні заявив президенту Володимиру Зеленському.

      Зеленський та Філатов побилися об заклад
      Зеленський та Філатов побилися об заклад

      Чи встигнуть все зробити за два місяці – не відомо. Адже за попереднім проектом, на капітальний ремонт цього мосту треба аж ніяк не два місяці, а два роки.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      9050
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини Дніпра Борис Філатов Ремонт Будівництво Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків
      сьогодні , 12:30 Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків
      Дмитро Гнап 482
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 12:25 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 1536
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1986
      "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality
      Світові Медіа 369
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 11:00 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 22523
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук