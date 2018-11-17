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      У Дніпрі податківця затримали за хабар у 7 тисяч доларів: фото

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      У Дніпрі посадовця затримали за хабар
      У Дніпрі посадовця затримали за хабар / npu.gov.ua

      У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

      Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

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      Підполковник податкової вимагав від громадянина хабар 7 тисяч доларів, щоб не вживати заходів щодо припинення діяльності мережі аптек.

      Дніпро хабар підполковник податкової
      Затримали посадовця у Дніпрі/ Фото Національна поліція

      дніпро хабар підполковник податкової
      Підполковник податкової вимагав від громадянина хабар 7 тисяч доларів​/ Фото Національна поліція

      У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання,
      – зазначили правоохоронці.

      Під час затримання підполковника податкової правоохоронці вилучили отриману неправомірну вигоду. Повідомляється також, що посадовця затримали і відкрили кримінальне провадження.

      хабар дніпро підполковник
      Хабар у розмірі 7 тисяч доларів​/ Фото Національна поліція

      Нагадаємо, що працівники Генпрокуратури разом зі Службою безпеки України "на гарячому" затримали керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Херсонської області, головного інспектора, а також керівника приватного підприємства.

      Теги: Новини України Новини Дніпра СБУ Поліція Хабар Державна податкова служба Корупція
      Джерело: 24 канал
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