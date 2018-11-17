У Дніпрі податківця затримали за хабар у 7 тисяч доларів: фото

У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

Читайте також: Представнику фармкомпанії, який розповів про хабарі для СБУ, "шиють" обвинувальний вирок

Підполковник податкової вимагав від громадянина хабар 7 тисяч доларів, щоб не вживати заходів щодо припинення діяльності мережі аптек.



Затримали посадовця у Дніпрі/ Фото Національна поліція



Підполковник податкової вимагав від громадянина хабар 7 тисяч доларів​/ Фото Національна поліція

У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання,

– зазначили правоохоронці.

Під час затримання підполковника податкової правоохоронці вилучили отриману неправомірну вигоду. Повідомляється також, що посадовця затримали і відкрили кримінальне провадження.



Хабар у розмірі 7 тисяч доларів​/ Фото Національна поліція

Нагадаємо, що працівники Генпрокуратури разом зі Службою безпеки України "на гарячому" затримали керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Херсонської області, головного інспектора, а також керівника приватного підприємства.