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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Дніпрі поліція склала протокол на активіста за "опудало ватника"

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У Дніпрі поліція склала протокол на активіста за
У Дніпрі поліція склала протокол на активіста за "опудало ватника" / dp.informator.ua

У Дніпрі поліція склала протокол про правопорушення на активіста через "опудало сепаратиста", на яке була прикріплена "георгіївська стрічка". Інцидент стався неподалік пам’ятника Слави.

Про це інформує "Радіо Свобода".

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За словами громадського активіста Сергія Карнози, на якого склали адмінпротокол, активісти створили "опудало сепаратиста-ватника" з червоною зіркою на шапці, "георгіївською стрічкою" та муляжами радянських нагород на грудях, а також табличкою "Привет! Я из Расии. Давай абнимемся". Таким чином вони хотіли поіронізувати над проросійськи налаштованими громадянами. Лялька також мала пародіювати акцію "Давай обнімемось", запущену російськими пропагандистами в соцмережах.

Опудало
Опудало "сепаратиста"

Опудало
Опудало "сепаратиста"

Поряд з опудалом активісти розгорнули плакати з написами "Геть російських окупантів та їхніх посіпак!", "За роки Другої світової війни було спалено понад 670 українських сіл" тощо.

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Як розповів Сергій Карноза, "георгіївська стрічка", прикріплена на груди манекена, має свою історію: минулого року її забрали на заходах з нагоди 9 травня в проросійськи налаштованих громадян.

Я виявився єдиним учасником "парада пабєди", який використав заборонену символіку і був за це оштрафований. Точніше, використав наш росіянський "гість", але протокол склали на мене,
– зазначив Сергій Карноза.

У поліції підтвердили, що було складено протокол за частиною 1 статті 173-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки). Стрічку вилучили. Стаття передбачає покарання штрафом від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Теги: Поліція Новини України Травневі свята Новини Дніпра День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
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