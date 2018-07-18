У Дніпрі поліція викрила мережу порностудій, у яких використовували неповнолітніх

Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми у місті Дніпро виявило низку квартир, у яких розміщувались студії відеозапису. Під час санкціонованих обшуків працівники УБЗПТЛ виявили і вилучили речові докази, які свідчать про те, що у даних студіях відбувались зйомки відео порнографічного характеру та надавались сексуальні послуги, у тому числі – неповнолітніми.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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Під час досудового розслідування правоохоронці встановили підозрюваних чоловіка та жінку. Чоловік здійснював загальне керівництво, жінка допомагала. Група зловмисників довгостроково орендували житло, придбали необхідне обладнання, рекламували свій "бізнес", активно втягували у свою діяльність дівчат та молодих жінок. Установлено розташування шести порностудій. Також ці квартири використовувалися для надання сексуальних послуг клієнтам. Зафіксовано факти залучення до роботи порностудій і неповнолітніх. Слідчі встановили особи 22 жінок, які виконували ролі веб-моделей.



Вилучені під час обшуків грошові кошти та зброя

Правоохоронці виявили та вилучили 18 комплектів відео та комп'ютерної техніки загальною вартістю понад 300 тисяч гривень, 16 тисяч доларів США та 115 тисяч гривень. Згідно з частиною 3 статті 302 "Кримінального кодексу України" слідчими кваліфіковано дії викритих зловмисників. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.