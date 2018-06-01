У Дніпрі помер ще один український військовий, поранений снайпером бойовиків

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова помер ще один український військовослужбовець, який зазнав поранення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

Раніше 24 канал повідомляв, що у лікарні Дніпра помер боєць 24-ї бригади, 47-річний уродженець Львова Юрій Довганик, якого було поранено осколком під час обстрілу 22 травня.

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Губа також сповістила, що у госпіталі помер і боєць 92-ї бригади, 34-річний Костянтин Гранов. Він 27 травня отримав кульове поранення в голову від снайпера проросійських бойовиків.

"Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини", – зазначила радниця голови Дніпропетровської ОДА.