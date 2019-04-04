У Дніпрі померла жінка, яку привезли до лікарні у стані коми третього ступеня: фото 18+

Жінку до обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі привіз її син.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач приймально-діагностичного відділення медичного закладу Петро Давиденко.

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Він зазначив, що стан, в якому привезли літню жінку, не піддається здоровому глузду.

Що таке кома третього ступеня?На цьому етапі відсутня свідомість та реакція на зовнішні подразники. Зіниці звужені, на світло не реагують. Тонус м'язів знижений, іноді можуть спостерігатися судоми. Відзначається зниження артеріального тиску і температури тіла, порушується ритм дихання.

"На порозі смерті. Буквально. В тому сенсі, що так не живуть, це – стан повного виснаження. Які б виправдання не придумували рідні цієї жінки, прийняти і зрозуміти це не можна, – наголосив він.



Пост лікаря Давиденка у Facebook



У такому стані жінку привезли до лікарні

"Догляд і увага – це базові потреби. Не залишайте своїх близьких цього, так само як і права на гідну старість", – зазначив медик.