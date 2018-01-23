У Дніпрі правоохоронець потрапив у скандал через провокативні фото

У мережі розгорівся скандал навколо провокативних фотографій лейтенанта поліції в Дніпрі. Хлопець опублікував фото в нацистській формі на своїй сторінці у Facebook.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Пильні користувачі зауважили, що користувач соціальної мережі Вадим Хмільовський, який ідентифікує себе як працівник поліції Дніпра, опублікував на своїй сторінці неоднозначні фото чоловіка у формі офіцера СС з набором нацистської атрибутики. Варто зауважити, що чоловік на фото та сам Вадим мали схожі риси обличчя.

Також варто наголосити на тому, що думки коментаторів стосовно фото розділились. Одні вважали, що на фото зображений сам співробітник поліції, який "переплутав уніформи". Інші вказали на те, що фото явно постановочне та взяте з якоїсь тематичної фотосесії.



Скріншот зі сторінки лейтенанта поліції



Провокативні фото, які на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував лейтенант поліції

Однак більшість користувачів Facebook почали засуджувати дії Хмільовського. В коментарях вони обурювалися такій поведінці чоловіка та вимагали пояснень від керівництва поліції. Коментатори також висловили впевненість, що в Німеччині за подібний вчинок поліцейського відразу б звільнили з роботи.



Користувачі мережі у коментарях негативно відреагували на фото чоловіка та засуджували його дії

Після неодноразових спроб домогтися пояснень від керівництва лейтенанта поліції, у поліції все таки прокоментували перебування на службі Хмільовського в їх структурі.



У поліції заперечили те, що Хмільовський є працівником поліції

Але варто зазначити, що на сторінці у хлопця є його фотографії у формі та з колегами. Також в 2017 році він опублікував фото документу про присвоєння йому звання лейтенанта поліції.