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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Дніпрі прогримів вибух, чоловік отримав серйозне поранення

187 Читать новость на русском
Вибух у Дніпрі
Вибух у Дніпрі / Фото з вільних джерел

У п'ятницю, 2 березня, близько 19:30 в Шевченківському районі Дніпра на житловому масиві "Тополя-1" прогримів вибух.

Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

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За інформацією свідків, вони почули хлопок біля закинутого будинку, передає "Інформатор". Після того вони вирішили перевірити, що сталося. Люди побачили чоловіка, який лежав під деревом.

Чоловікові відірвало кисть, він був весь в крові. Внаслідок вибуху він отримав сильні опіки.

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів та речовин. Тривають слідчі дії.

До слова, у центрі Дніпра просто посеред проїжджої частини утворилася величезна яма. Наразі на місці тривають ремонтні роботи. Про причини обвалу комунальники нічого сказати не можуть – мовляв, для початку треба швидко ліквідувати наслідки, а вже потім розбиратися детально.

Теги: Новини України Новини Дніпра Вибух
Джерело: 24 Канал
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