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      У Дніпрі п'яна компанія жорстоко побила таксиста Uber

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      У Дніпрі п'яна компанія жорстоко побила таксиста Uber / Дніпро оперативний

      Компанія молодих людей напідпитку напала на водія таксі та жорстоко його побила. Поліція проводить розслідування.

      Водій забрав пасажира на вулиці Харківській і збирався везти, на дорогу вискочила п’яна компанія, інформує "Дніпро оперативний".

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      Таксист різко загальмував і обурився поведінці компанії. За словами очевидців, нетверезі молодики витягли водія з автомобіля і почали бити. Постраждалого доставили в лікарню №16.

      Дніпро бійка таксі Uber
      У Дніпрі жорстоко побили водія таксі / Фото: Дніпро оперативний

      Зараз його здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці проводять розслідування.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Дніпра
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