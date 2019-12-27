У Дніпрі п'яна компанія жорстоко побила таксиста Uber

Компанія молодих людей напідпитку напала на водія таксі та жорстоко його побила. Поліція проводить розслідування.

Водій забрав пасажира на вулиці Харківській і збирався везти, на дорогу вискочила п’яна компанія, інформує "Дніпро оперативний".

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Таксист різко загальмував і обурився поведінці компанії. За словами очевидців, нетверезі молодики витягли водія з автомобіля і почали бити. Постраждалого доставили в лікарню №16.



У Дніпрі жорстоко побили водія таксі / Фото: Дніпро оперативний

Зараз його здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці проводять розслідування.