У Дніпрі п'яний чоловік захопив будинок сусідки: деталі інциденту

Чоловік напідпитку вдерся до будинку сусідки в Дніпрі та взяв у заручники двох жінок.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпра.

Нетверезий чоловік вдерся до приватного будинку на вулиці Баштовій, розбивши вікно. У приміщенні перебували двоє жінок. Господині вдалось одразу ж втекти, а її 73-річна гостя стала заручницею нападника. Озброївшись ножем, чоловік забарикадувався на кухні та погрожував розправою.

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На місце інциденту прибули правоохоронці, які вели перемовини з чоловіком. Жодних вимог нападник не висував, але погрожував вчинити самогубство.

Чоловік, який перебував всередині, мав ознаки алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно, хапав ножа, розбите скло, погрожував накласти на себе руки, включив у помешканні газову плиту,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що правоохоронці одразу ж перекрили подачу газу до будинку. Поліцейські вмовляли чоловіка відпустити заручницю понад годину. Згодом правоохоронці знайшли ще одне відчинене вікно з іншого боку будинку та вдерлись у помешкання. Чоловіка затримали. Жінка не постраждала.