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      У Дніпрі спроба підірвати цілий пакет з петардами завершилася кривавими наслідкам: деталі і фото

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      У Дніпрі чоловік на балконі квартири підірвав цілий пакет петард / колаж 24 каналу

      У Дніпрі на вулиці Ковалевської 32-річний чоловік вирішив просто на балконі підірвати петарди "усі разом". Як наслідок, він та 18-річна дівчина отримали важкі травми. Чоловіку навіть ампутували руку.

      Повідомлення про те, що на вулиці Софії Ковалевської стався вибух, надійшло ввечері 21 січня близько 19:25, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області.

      До слова: Новорічна ніч ледь не закінчилася трагедією в Одесі: святковий феєрверк почав вибухати в натовпі

      Спершу правоохоронці вважали, що мають справу з вибухом саморобного вибухового пристрою. Наслідком цього стало нанесення важких тілесних ушкоджень 32-річному чоловіку та 18-річній дівчині.

      Втім пізніше очевидці розповіли патрульним поліцейським, що чоловік вирішив підірвати на балконі цілий пакет петард. Як наслідок, йому ампутували руку, а дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму.

      вибух у Дніпрі, підірвав усі петарди
      У Дніпрі спроба підірвати "усі петарди" завершилася важкими наслідками

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Винуватцю може загрожувати до трьох років за ґратами.

      підірвав усі петарди, вибух у Дніпрі
      Внаслідок вибуху пакету з петардами у Дніпрі двоє людей отримали важкі травми

       

      Жахливі умови, – ексбранець Кремля порівняв українські та російські СІЗО
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Дніпра Вибух Постраждалі Поліція
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