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      У Дніпрі стався витік небезпечного хімікату: фото

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      Автоцистерна з хімікатом
      Автоцистерна з хімікатом / пресслужба ДСНС

      Рятувальники Дніпра намагаються ліквідувати витік хлориду заліза. Хімікат почав витікати з автоцистерни на розі вулиць Журналістів та Винокурова.

      Автоцистерна стояла без тягача і без розпізнавальних знаків. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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      Спочатку рятувальники не знали, що це за речовина, проте згодом стало відомо, що в автоцистерні зі Львова до Дніпра перевозили хлорид заліза.

      Встановлено, що речовина темно-коричневого кольору. Розтеклась на поверхні землі розміром 15 на 2,5 метри,
      – йдеться в повідомленні рятувальників.

      У компанії-перевізника кажуть: в місткості транспортували 15 тонн хлориду.

      На щастя, загиблих та постраждалих в результаті інциденту немає. На місці події проводяться роботи з переливу речовини з цистерни до місткостей та обвалування території.


      Рятувальники працюють у костюмах хімзахисту/ фото ДСНС 


      З автоцистерни виливався хлорид заліза/ фото ДСНС


      Автоцистерна перевозила 15 тонн хімікату/ фото ДСНС


      Спецоперація рятувальників/ фото ДСНС

      рятувальники ДСНС
      Рятувальники ліквідовували витік небезпечної речовини у Дніпрі/ фото ДСНС

      Що відомо про хлорид заліза? Речовина проявляє токсичні властивості, є висококорозійним та кислотним агентом. Використовується у дуже багатьох галузях: зокрема, для очищення стічних вод, у текстильному виробництві тощо.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України ДСНС Новини Дніпра Надзвичайні ситуації
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