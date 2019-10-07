У Дніпрі стався витік небезпечного хімікату: фото

Рятувальники Дніпра намагаються ліквідувати витік хлориду заліза. Хімікат почав витікати з автоцистерни на розі вулиць Журналістів та Винокурова.

Автоцистерна стояла без тягача і без розпізнавальних знаків. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Спочатку рятувальники не знали, що це за речовина, проте згодом стало відомо, що в автоцистерні зі Львова до Дніпра перевозили хлорид заліза.

Встановлено, що речовина темно-коричневого кольору. Розтеклась на поверхні землі розміром 15 на 2,5 метри,

– йдеться в повідомленні рятувальників.

У компанії-перевізника кажуть: в місткості транспортували 15 тонн хлориду.

На щастя, загиблих та постраждалих в результаті інциденту немає. На місці події проводяться роботи з переливу речовини з цистерни до місткостей та обвалування території.



Рятувальники працюють у костюмах хімзахисту/ фото ДСНС



З автоцистерни виливався хлорид заліза/ фото ДСНС



Автоцистерна перевозила 15 тонн хімікату/ фото ДСНС



Спецоперація рятувальників/ фото ДСНС



Рятувальники ліквідовували витік небезпечної речовини у Дніпрі/ фото ДСНС

Що відомо про хлорид заліза? Речовина проявляє токсичні властивості, є висококорозійним та кислотним агентом. Використовується у дуже багатьох галузях: зокрема, для очищення стічних вод, у текстильному виробництві тощо.