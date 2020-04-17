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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Дніпрі священника УПЦ МП оштрафували за причастя з однієї ложки

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      Священник причащав людей з однієї ложки / Українська правда

      У Дніпрі правоохоронці оштрафували на 17 тисяч гривень священнослужителя УПЦ Московського патріархату. Отець у Вербну неділю причащав вірян з однієї ложки. Після цього перед храмом комунальники вирили траншею.

      За ще одне порушення священнику загрожує кримінальна відповідальність. Про це в ефірі hromadske повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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      Зараз цей батюшка бігає по домах і розклеює повідомлення, що в храмі Великдень скасований незаконно і планує завтра організувати якесь збіговисько зі своїми прихожанами біля одного з супермаркетів. Але думаю, як тільки вони зберуться, будуть моментально нами виловлені та на них випишуть адмінпротоколи й кожен з них заплатить штраф у 17 тисяч гривень,
      – наголосив Лисенко.

      Лисенко зазначив, що закриття церков у місті через поширення коронавірусу підтримали майже усі настоятелі храмів.

      Зазначимо, що 12 квітня у одному з храмів Дніпра, незважаючи на карантин, зібрались сотні вірян. Вони причащались з однієї ложки. 15 квітня міські комунальні служби перекопали вхід до церкви. А мер міста Борис Філатов повідомив, якщо священнослужителі і надалі порушуватимуть карантин, то їм відключать світло та воду.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Штрафи УПЦ МП Релігія Новини Дніпра
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