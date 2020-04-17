У Дніпрі священника УПЦ МП оштрафували за причастя з однієї ложки

За ще одне порушення священнику загрожує кримінальна відповідальність. Про це в ефірі hromadske повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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Зараз цей батюшка бігає по домах і розклеює повідомлення, що в храмі Великдень скасований незаконно і планує завтра організувати якесь збіговисько зі своїми прихожанами біля одного з супермаркетів. Але думаю, як тільки вони зберуться, будуть моментально нами виловлені та на них випишуть адмінпротоколи й кожен з них заплатить штраф у 17 тисяч гривень,

– наголосив Лисенко.

Лисенко зазначив, що закриття церков у місті через поширення коронавірусу підтримали майже усі настоятелі храмів.

Зазначимо, що 12 квітня у одному з храмів Дніпра, незважаючи на карантин, зібрались сотні вірян. Вони причащались з однієї ложки. 15 квітня міські комунальні служби перекопали вхід до церкви. А мер міста Борис Філатов повідомив, якщо священнослужителі і надалі порушуватимуть карантин, то їм відключать світло та воду.