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      У Дніпрі таксист помер за кермом: в авто були пасажири

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      ДТП у Дніпрі: водію таксі стало погано, він помер на місці / agora.md

      Водій таксі помер під час руху, в авто перебували пасажири. Їм вдалось вижити.

      Інцидент стався на вулиці Олександра Кониського в Дніпрі, повідомляє "Дніпро оперативний".

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      Правоохоронці виявили водія без пульсу. Працівники швидкої допомоги не змогли повернути чоловіка до життя.

      За даними поліції, під час руху водію таксі стало погано, і він втратив свідомість. Пасажири зупинили авто, піднявши ручне гальмо, таким чином їм вдалось врятуватись.

      Водію таксі стало погано, медики не змогли його врятувати – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Дніпра Кримінал Аварії та ДТП
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