У Дніпрі таксист помер за кермом: в авто були пасажири
10
Водій таксі помер під час руху, в авто перебували пасажири. Їм вдалось вижити.
Інцидент стався на вулиці Олександра Кониського в Дніпрі, повідомляє "Дніпро оперативний".
Читайте також: На Дніпропетровщині в річці затонуло авто: загинула 19-річна пасажирка
Правоохоронці виявили водія без пульсу. Працівники швидкої допомоги не змогли повернути чоловіка до життя.
За даними поліції, під час руху водію таксі стало погано, і він втратив свідомість. Пасажири зупинили авто, піднявши ручне гальмо, таким чином їм вдалось врятуватись.
Водію таксі стало погано, медики не змогли його врятувати – відео:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головне – бути зайнятою, це надихає: розмова з Grandma International Оксаною Бобошко-Вандерховенсьогодні , 16:23
-
Зарплати та розвиток: уряд додатково виділив майже 6 мільярдів гривень на школисьогодні , 16:05
-
18-річна дівчина перетворила фургон на красивий будиночок на колесах: фотосьогодні , 15:42
Коментарі