У Дніпрі тролейбус врізався у маршрутку: багато потерпілих

У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки і тролейбуса постраждало четверо людей.

Аварія сталась в ранковий час-пік. Тролейбус в'їхав у маршрутку, саме коли пасажири сідали в неї на зупинці . Основний удар прийшовся на пасажирів, що сиділи позаду. У трьох з них легкі тілесні ушкодження після надання допомоги їх відпустили додому.

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Ще одного пасажира в стані середньої важкості забрали у лікарню. Водій тролейбуса каже, що не зміг загальмувати, бо у нього відмовили гальма. Однак у поліції цю версію спростовують.

"Водій пояснив, що в тролейбусі відмовили гальма. Однак ця інформація поліцейськими зараз не підтверджена. Будуть призначені експертизи стану технічного засобу. Алкотест попередньо показав, що всі тверезі", – сказала речниця Головного управління Нацпроліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.