У Дніпрі вертольотом евакуювали важкопораненого бійця

В лікарню Дніпра ввечері, у четвер, 5 липня, вертольотом евакуювали важкопораненого захисника із зони проведення операції об'єднаних сил. Чоловіка доставили з численними осколковими ураженнями.

Про це повідомила у Facebook радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

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Захисник перебуває в лікарні імені Мечникова у відділенні реанімації. В наслідок вибуху у чоловіка поранення очей. На щастя, офтальмологи заспокоїли, що зір вдасться зберегти.

Нагадаємо, наразі повинно було б діяти так зване "хлібне перемир’я". Та російсько-терористичні війська ігнорують досягнуті у Мінську домовленості про режим тиші.