У Дніпрі вибух на підприємстві забрав життя двох людей: фото, відео
У Дніпрі 12 липня стався вибух небезпечної суміші в цеху під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів.
Вибух трапився на вулиці Курсантській, повідомляє прес-служба ДСНС.
Унаслідок вибух руйнувань зазнали цегляна піч та металевий бункер над нею.
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Рятувальники дістали з-під цегли одну особу, ще одну людини витягли з під завалу до їх приїзду.
Через вибух загинула одна людина, ще одну людину у важкому стані госпіталізували. Втім вона не вижила.
Джерело: 24 канал
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