У Дніпрі вибух на підприємстві забрав життя двох людей: фото, відео

У Дніпрі 12 липня стався вибух небезпечної суміші в цеху під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів.

Вибух трапився на вулиці Курсантській, повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок вибух руйнувань зазнали цегляна піч та металевий бункер над нею.

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Рятувальники дістали з-під цегли одну особу, ще одну людини витягли з під завалу до їх приїзду.

Через вибух загинула одна людина, ще одну людину у важкому стані госпіталізували. Втім вона не вижила.