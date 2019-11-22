У Дніпрі водій тікав від погоні та протаранив 10 авто – відео

Увечері 22 листопада у Дніпрі водій джипа, тікаючи від правоохоронців, наїхав на авто, що рухалися у попутному напрямку. Також очевидці повідомляють про стрілянину.

Інцидент трапився на перехресті двох навантажених вулиць – Шевченка та Грушевського. З місця події про нього повідомляє Днепр.оперативный.

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Повідомляється, що це була спецоперація із затримання злочинця. А він на позашляховику Land Cruiser намагався втекти, на швидкості беручи на таран авто. Однак, його вдалося затримати.



Водій пошкодив попутні авто / фото: Днепр Оперативный

Також очевидці говорять про звуки пострілів. Інцидент зафіксували на камери спостереження

Дивіться відео, як у Дніпрі водій таранить авто, тікаючи від погоні