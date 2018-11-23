У Дніпрі водій з маленькими дітьми влаштував погоню від поліцейських

Ввечері 22 листопада у Дніпрі п'яний водій з трьома дітьми в салоні влаштував перегони з поліцією.

Про це повідомляє "Інформатор"

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Під час патрулювання поліцейські поміти авто, яке занесло на узбіччя. Водій автомобіля побачивши поліцію – почав тікати.

Врешті патрульним таки вдалось зупинити водія. В салоні окрім нього, була його знайома з трьома маленькими дітьми. Вона попросила водія підвезти їх додому.



Водій у відділку поліції

Від швидкої їзди в одної дитини почалась істерика. Їх з матір'ю патрульні відвезли додому, а чоловіка – в райвідділ.



Рівень алкоголю

Рівень алкоголю в крові водія в 5 разів перевищував норму.