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      У Дніпрі водій з маленькими дітьми влаштував погоню від поліцейських

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Ввечері 22 листопада у Дніпрі п'яний водій з трьома дітьми в салоні влаштував перегони з поліцією.

      Про це повідомляє "Інформатор"

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      Під час патрулювання поліцейські поміти авто, яке занесло на узбіччя. Водій автомобіля побачивши поліцію – почав тікати.

      Врешті патрульним таки вдалось зупинити водія. В салоні окрім нього, була його знайома з трьома маленькими дітьми. Вона попросила водія підвезти  їх додому. 


      Водій у відділку поліції

      Від швидкої їзди в одної дитини почалась істерика. Їх з матір'ю патрульні відвезли додому, а чоловіка – в райвідділ.


      Рівень алкоголю

      Рівень алкоголю в крові водія в  5 разів перевищував норму.

       

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Дніпра Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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