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      У Дніпрі встановили рекорд із випікання млинців: яскраві фото та відео

      - Читать новость на русском
      Масляна у Дніпрі / Screenshot

      Давня українське свято Масляної у Дніпрі відзначили смачним рекордом. Там спекли рекордну кількість млинців за одну годину – 721.

      Млинці випікали одразу на 18 сковорідках.

      До теми: Коли святкують Масляну в Україні: дата і традиції

      Робота була розподілена за схемою: хтось наливав тісто, інший перевертав. Завдяки цьому конвеєру вдалось спекти 721 млинець за одну годину.

      Щоправда, попередньо планували зробити 800 млинців на Масляну, однак і цей результат дозволив організаторам увійти до Книги рекордів України.

      Кухарям вручили сертифікат, а усіх охочим – млинці.

      дніпро млинці
      Млинці випікали відразу на 18 пательнях

      дніпро млинці
      Вдалося випекти 721 млинець, однак сподівалися на 800

      дніпро млинці
      Кухарям вручили сертифікат, а всім охочим – млинці

      Відео: у Дніпрі встановили рекорд із випікання млинців:

      Цікаво про дні Масляної: неділя (1 березня) – сьомий день Масляної традиційно супроводжуються "Прощеною неділею". Напередодні Великого посту усім варто попросити пробачення у тих людей, перед якими ви завинили. Прощена неділя є дуже світлим днем перед Великим постом. В останній день Масляної спалюють ляльку з соломи.

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      Теги: Новини України Смачно Масляна Новини Дніпра
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