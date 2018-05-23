У Дніпрі заборонили продавати алкоголь вночі

У Дніпрі 23 травня депутати міськради запровадили заборону на роздрібну торгівлю алкоголем у нічний час. Так, із 22:00 до 7:00 неможливо буде придбати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

Зазначається, що алкогольні напої вночі неможливо буде придбати ані в супермаркетах, ані у маленьких крамницях чи кіосках.

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За виконанням рішення депутатів стежитиме Інспекція міськради з питань благоустрою. Порушники втрачатимуть ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем.

Без спиртних і хмільних напоїв відтепер також проходитимуть усі фестивалі, концерти та будь-які масові зібрання в місті. Водночас заборона не стосується ресторанів, барів і кафе, що мають дозволи на продаж міцних напоїв,

– зазначили у міськраді Дніпра.

Нагадаємо, в кінці квітня Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким передбачене право місцевій владі самовільно встановлювати обмеження продажу алкоголю в певний час доби.