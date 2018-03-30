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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

У Дніпрі загорілася школа: учнів евакуювали

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На місці події працювали рятувальники
На місці події працювали рятувальники / dp.informator.ua

Інцидент стався у п'ятницю, 30 березня. Замикання проводки стало причиною пожежі в середній школі № 20. Їдкий дим в лічені секунди заповнив перший поверх приміщення.

Про це повідомив "Інформатор".

З будівлі школи відразу ж евакуювали всіх учнів. Заняття починаються з 8:30 години і дітей в приміщенні практично не було.

У 8-их класів була консультація, один з учнів запізнився. Зайшов до кабінету і сказав, що в коридорі багато диму і, ймовірно, горить проводка. Ми стали виводити дітей, все було тихо, спокійно і без паніки. Директор школи до останнього ходила перевіряла класи, може хто залишився, збирала речі з роздягалень і виносила їх на вулицю. Вивели всіх до приїзду пожежників,
– розповіла вчитель школи Олена Валентинівна.

В школі було сильне задимлення
В школі було сильне задимлення

Після прибуття рятувальників стало ясно, що осередок займання знаходиться в підвалі школи. Роботу рятувальників ускладнило задимлення, яке поширилося по всьому поверху. Як розповів завгосп школи, замикання сталося після того, як він підняв один з рубильників. Побачивши вогонь, завгосп відразу ж включив сигналізацію і спробував загасити полум'я, проте впоратися самостійно він не зміг. Постраждалих, на щастя, немає.

Теги: Новини України ДСНС Новини Дніпра Освіта Діти
Джерело: 24 Канал
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