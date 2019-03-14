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      У Дніпрі захворіли понад 500 учнів однієї школи: 12 дітей у лікарні

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      У Дніпрі захворіли понад 500 учнів однієї школи
      У Дніпрі захворіли понад 500 учнів однієї школи / Фото з відкритих джерел

      В одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти - 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Майже сотня школярів поскаржилися на погане самопочуття, ще 12 були госпіталізовані у лікарню.

      Усі діти навчалися у школі в Шевченківському районі міста. За інформацією поліції Дніпропетровщини, на уроки не прийшли 512 учнів з 904.

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      "За неофіційною інформацією, 94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 12 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога", – повідомили в поліції.

      У школі працює відділ ювенальної превенції та санепідемстанція, які з’ясовують причини погіршення самопочуття школярів.

      Одна дитина наразі госпіталізована в інфекційне відділення, розповіла речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська "Українській правді".

      Стан дітей задовільний. Невідомо, чи пов’язане це з тим, що діти їли в школі, бо двоє з госпіталізованих не їли в їдальні. Зараз ще зарано говорити, що там трапилось,
      – додала вона.

      Поліція встановлює всіх батьків, які ще, можливо, не повідомили про те, що їхнім дітям стало зле. Дані про погіршення самопочуття 90 школярів - не офіційні. Така інформація передається від одних батьків до інших.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Дніпра Поліція
      Джерело: 24 Канал
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