У Дніпрі захворіли понад 500 учнів однієї школи: 12 дітей у лікарні

В одній із шкіл Дніпра масово захворіли діти - 14 березня понад 500 учнів не з'явилися на навчання. Майже сотня школярів поскаржилися на погане самопочуття, ще 12 були госпіталізовані у лікарню.

Усі діти навчалися у школі в Шевченківському районі міста. За інформацією поліції Дніпропетровщини, на уроки не прийшли 512 учнів з 904.

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"За неофіційною інформацією, 94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 12 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога", – повідомили в поліції.

У школі працює відділ ювенальної превенції та санепідемстанція, які з’ясовують причини погіршення самопочуття школярів.

Одна дитина наразі госпіталізована в інфекційне відділення, розповіла речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська "Українській правді".

Стан дітей задовільний. Невідомо, чи пов’язане це з тим, що діти їли в школі, бо двоє з госпіталізованих не їли в їдальні. Зараз ще зарано говорити, що там трапилось,

– додала вона.

Поліція встановлює всіх батьків, які ще, можливо, не повідомили про те, що їхнім дітям стало зле. Дані про погіршення самопочуття 90 школярів - не офіційні. Така інформація передається від одних батьків до інших.