У Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту

У неділю, 20 січня, на території вуличної експозиції Музею АТО в Дніпрі вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Захід відбувся біля інсталяції, яка імітує руїни знищеного аеропорту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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У пам’ять про оборонців учасники заходу під звуки військового оркестру запалили 242 сині та жовті свічки. До слова, саме стільки днів тривали бої за ДАП. Крім того, організатори оголосили хвилину мовчання.



У пам’ять про оборонців запалили 242 свічки//Фото: Радіо Свобода

Відомо, що вшанувати загиблих і живих захисників летовища зібралися члени сімей загиблих, учасники бойових дій на Донбасі, волонтери й школярі.

Ми повинні пам’ятати героїв, які віддали життя за Україну. Насамперед це важливо для їхніх родин. Рідні загиблих воїнів мають знати, що вони не самі,

– сказала одна з учасниць зібрання.

Більше того, напередодні пам’ять "кіборгів" вшанували зібранням на Алеї пам’яті в Дніпрі. Учасники заходу засвітили лампадки, священики відслужили панахиду.

До слова, у Києві цього ж дня на території Міноборони відбулися заходи із вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. У заходах брали участь президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".