21:42
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту

      486 Читать новость на русском
      У Музеї АТО в Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту
      У Музеї АТО в Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту / radiosvoboda.org

      У неділю, 20 січня, на території вуличної експозиції Музею АТО в Дніпрі вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Захід відбувся біля інсталяції, яка імітує руїни знищеного аеропорту.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: У Києві відбувається панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту: фото

      У пам’ять про оборонців учасники заходу під звуки військового оркестру запалили 242 сині та жовті свічки. До слова, саме стільки днів тривали бої за ДАП. Крім того, організатори оголосили хвилину мовчання.

      донецький аеропорт дніпро
      У пам’ять про оборонців запалили 242 свічки//Фото: Радіо Свобода

      Відомо, що вшанувати загиблих і живих захисників летовища зібралися члени сімей загиблих, учасники бойових дій на Донбасі, волонтери й школярі.

      Ми повинні пам’ятати героїв, які віддали життя за Україну. Насамперед це важливо для їхніх родин. Рідні загиблих воїнів мають знати, що вони не самі,
      – сказала одна з учасниць зібрання.

      Більше того, напередодні пам’ять "кіборгів" вшанували зібранням на Алеї пам’яті в Дніпрі. Учасники заходу засвітили лампадки, священики відслужили панахиду.

      До слова, у Києві цього ж дня на території Міноборони відбулися заходи із вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. У заходах брали участь президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих.

      Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.

      Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".

      Теги: Новини України Жертви Новини Дніпра Донецький аеропорт Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      сьогодні , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 261
      Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      3900
      Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      523
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      сьогодні , 17:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 2499
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сьогодні , 15:31 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 755
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук