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      У Дніпрі затримали 19-річного маніяка-блогера та його спільників

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      Затримали 19-річного маніяка, який нападав на безхатьків / vsapravda.info

      19-річний хлопець вирішив, що він повинен "очистити" вулиці Дніпра від "непотрібних". Він нападав на безхатьків, бив їх, і все це знімав на телефон.

      Спочатку він просто бив бездомних, а потім взявся за ніж, повідомляє "Факти".

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      Усе це він знімав на телефон і відео викладав у соцмережі із закликом на вбивство. Завдяки останній жертві, яка дивом вижила після десятка ударів ножем, правоохоронцям вдалось вийти на нападника.

      22-річний хлопець розповів, що ввечері прогулювався зі своїм товаришем, коли на них напала група підлітків. Нападники розпорошили газ, побили і обікрали. 19-річному маніяку розбою було мало. Він дістав ніж і почав завдавати удари потерпілому, знімаючи процес на телефон. Підозрюваного і двох його спільників затримали. Потерпілий упізнав нападника.

      Поліція натрапила в мережі на відео його різанини і обіцянку вбити ще 20 людей. 

      Усі зараз перебувають в СІЗО. А 19-річного хлопця очікує психіатрична експертиза. Якщо його визнають осудним, йому загрожує довічне ув’язнення.

      Правоохоронці перевіряють адміністратора телеграм-каналу, через який поширювалося відео. Також розшукує інших членів банди та ймовірних жертв.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Дніпра Кримінальні новини
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