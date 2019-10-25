У Дніпрі затримали групу підривників банкоматів: коментар поліції

У місті Дніпро поліцейські затримали банду підривників банкоматів. Вийти на їх слід копи намагалися ще з грудня 2018 року, проте вдалося це зробити лише зараз.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, віком від 22 до 32 років. Як встановили, зловмисники працювали переважно у віддалених районах міста.

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За допомогою газоповітряної суміші підривали банківські автомати та забирали всі гроші. Під час обшуків оперативники вилучили декілька пістолетів, патрони, номерні знаки до автомобілів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких вчинялися злочини.

Злочинці обирали банкомати на околицях міста, де відсутні відеокамери або їх недостатньо. При цьому пересувались на мопедах або велосипедах. Дані транспортні засоби були вилучені під час проведення обшуків,

– пояснив начальник міського відділу поліції Дніпра Сергій Бухінник.

"Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Умисне знищення або пошкодження майна", – додав Сергій Бухінник.

Більше фото від Національної поліції:

Дивіться відео про затримання: