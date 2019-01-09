У Дніпрі затримали росіянина, який облаштував у квартирі бордель

У Дніпрі працівники поліції затримали громадянина Російської Федерації та його спільницю, які влаштували в орендованій квартирі бордель. У вівторок, 8 січня, під час обшуку поліцейські затримали організаторів, двох повій та клієнта.

Про це повідомила прес-служба поліції Дніпровської області.

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34-річний росіянин та його 46-річна спільниця – жителька Запорізької області ще на початку 2018 року організували бізнес з надання послуг сексуального характеру.



Росіянин облаштував бордель у Дніпрі

Користуючись тяжким матеріальним станом жінок віком від 18 до 35 років, сутенер забирав у них документи та змушував займатися проституцією. У разі відмови – погрожував розіслати рідним інтимні фото та розповісти про рід занять.

Провівши обшук, поліцейські вилучили гроші, отримані від клієнтів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".



Поліцейські викрили бордель у Дніпрі

Наразі обох злочинців затримано, їм загрожує від 4-х до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.