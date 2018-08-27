У Дніпрі затримали турка, який організовував "секс-тури" до України

Правоохоронці затримали 40-річного громадянина Туреччини, який організував у Дніпрі "бізнес" із надання сексуальних послуг іноземцям. Для цього він орендував будинок та завербував для занять проституцією молодих дівчат. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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За інформацією правоохоронців, іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Окрім цього поліцейські з’ясували, що у 2018 році влітку чоловік вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

"22 серпня співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми провели обшук у будинку в м. Дніпро. У домоволодінні перебувало 3 клієнти – громадяни Туреччини та 4 повії, 3 з яких є неповнолітніми. З місця події вилучені гроші, мобільні телефони та інші речові докази", – йдеться у повідомленні.



Серед повій були неповнолітні дівчата

Чоловіку вручили підозру у скоєнні злочину: торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 25 серпня підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео про затриманих організаторів "секс-турів"