18:20
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
32°C 16°C
  • вівторок
    31°C 15°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Дніпрі затримали турка, який організовував "секс-тури" до України

170 Читать новость на русском
У Дніпрі затримали турка, який організовував "секс-тури" до України
У Дніпрі затримали турка, який організовував "секс-тури" до України / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали 40-річного громадянина Туреччини, який організував у Дніпрі "бізнес" із надання сексуальних послуг іноземцям. Для цього він орендував будинок та завербував для занять проституцією молодих дівчат. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Читайте також: Зґвалтували, вбили та тіло викинули в каналізацію: жахливий злочин стався на відомому курорті

За інформацією правоохоронців, іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Окрім цього поліцейські з’ясували, що у 2018 році влітку чоловік вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

"22 серпня співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми провели обшук у будинку в м. Дніпро. У домоволодінні перебувало 3 клієнти – громадяни Туреччини та 4 повії, 3 з яких є неповнолітніми. З місця події вилучені гроші, мобільні телефони та інші речові докази", – йдеться у повідомленні.


Серед повій були неповнолітні дівчата

Чоловіку вручили підозру у скоєнні злочину: торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 25 серпня підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео про затриманих організаторів "секс-турів"

 

Теги: Діти і неповнолітні Новини України Поліція Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа
сьогодні, 18:01 Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа
Борис Немировський
Незаконні труси: що не так зі споживчим кошиком українця?
сьогодні, 17:01 Незаконні труси: що не так зі споживчим кошиком українця?
Михайло Поживанов
Антипатія між Маккейном і Трампом не вщухла навіть після смерті сенатора, – CNN
сьогодні, 15:30 Антипатія між Маккейном і Трампом не вщухла навіть після смерті сенатора, – CNN
Джон МакКейн був захисником України задовго до Революції Гідності
сьогодні, 15:05 Джон МакКейн був захисником України задовго до Революції Гідності
Блог Соцмережі
Франко і жінки: відверто про особисте життя письменника
сьогодні, 14:00 Франко і жінки: відверто про особисте життя письменника
Настя Сукач 8784
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
На Прикарпатті бурхливий потік змив частину ресторану: відео
 1 липня , 15:58
Як Зозуля отримав теплий прийом у Севільї від фанатів "Бетіса": "Романе, це твій дім"
 4 лютого 2017 , 00:20
"Динамо" – "Шахтар": біле божевілля від київських ультрас
 23 квітня 2017 , 10:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук