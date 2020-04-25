У Дніпрі зацвіли сакури: люди стали у черги, щоб зробити фото

У Дніпрі на проспекті Гагаріна зацвіли сакури. У теплий суботній день 25 квітня люди буквально вишикувалися у черги, аби зробити фото з чарівними деревами. Хоча дистанції переважно не дотримувалися та не усі були в масках.

Навесні алея, яка зацвітала сакурами, завжди була улюбленим містом для прогулянок дніпрян, пише "Наше місто".

Цікаво Піщана буря "надула" пустелю на Чернігівщині: неймовірні фото

Як зазначається, ще у п'ятницю людей на алеї практично не було. Та у вихідні вони почали збиратися біля цієї природної краси, аби полюбуватися і зробити світлини.

Цього року парки, алеї, сквери та інші зелені зони відвідувати заборонено. Усе через карантин, введений під час пандемії коронавірусу у світі.

Дотримувалися обмежень лише до 25 квітня. Далі все пішло по-іншому. Хоча саму алею відгородили, а на варті залишили курсантів військової кафедри університету, пише "Інформатор".

Людей для фото підпускали лише по двоє і на лічені хвилини, але у черзі дистанції практично не дотримувалися. Та й не усі були в захисних масках.

Цвітіння сакур у Дніпрі: дивіться фото