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      У Дніпрі зацвіли сакури: люди стали у черги, щоб зробити фото

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      У Дніпрі люди в карантин влаштували чергу для фото з цвітінням сакур
      У Дніпрі люди в карантин влаштували чергу для фото з цвітінням сакур / dp.informator.ua

      У Дніпрі на проспекті Гагаріна зацвіли сакури. У теплий суботній день 25 квітня люди буквально вишикувалися у черги, аби зробити фото з чарівними деревами. Хоча дистанції переважно не дотримувалися та не усі були в масках.

      Навесні алея, яка зацвітала сакурами, завжди була улюбленим містом для прогулянок дніпрян, пише "Наше місто".

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      Як зазначається, ще у п'ятницю людей на алеї практично не було. Та у вихідні вони почали збиратися біля цієї природної краси, аби полюбуватися і зробити світлини.

      Цього року парки, алеї, сквери та інші зелені зони відвідувати заборонено. Усе через карантин, введений під час пандемії коронавірусу у світі.

      Дотримувалися обмежень лише до 25 квітня. Далі все пішло по-іншому. Хоча саму алею відгородили, а на варті залишили курсантів військової кафедри університету, пише "Інформатор".

      Людей для фото підпускали лише по двоє і на лічені хвилини, але у черзі дистанції практично не дотримувалися. Та й не усі були в захисних масках. 

      Цвітіння сакур у Дніпрі: дивіться фото

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Дніпра
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