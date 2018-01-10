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У Дніпрі жінку облили кислотою: з’явились фото

19:33, 10 січня 1355 Читать новость на русском
У Дніпрі жінку облили кислотою
У Дніпрі жінку облили кислотою / Фото з соцмереж

У Дніпрі невідомий напав на жінку Любов Махаринець і облив її кислотою. У злочині підозрюють її колишнього чоловіка.

Фото постраждалої на своїй сторінці у Facebook опублікував її нинішній чоловік Оліас Барко.

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"Кислота їй в обличчя... Хто це зробив?.. Колишній чоловік, який погано поводився з нею", – переконаний автор посту.

За словами Барко, жінка почувається набагато краще, й її життю нічого не загрожує, але зір сильно пошкоджено.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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