У Дніпрі жінку облили кислотою: з’явились фото
19:33, 10 січня 1355 Читать новость на русском
У Дніпрі невідомий напав на жінку Любов Махаринець і облив її кислотою. У злочині підозрюють її колишнього чоловіка.
Фото постраждалої на своїй сторінці у Facebook опублікував її нинішній чоловік Оліас Барко.
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"Кислота їй в обличчя... Хто це зробив?.. Колишній чоловік, який погано поводився з нею", – переконаний автор посту.
За словами Барко, жінка почувається набагато краще, й її життю нічого не загрожує, але зір сильно пошкоджено.
Джерело: 24 Канал
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