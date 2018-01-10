У Дніпрі жінку облили кислотою: з’явились фото

У Дніпрі невідомий напав на жінку Любов Махаринець і облив її кислотою. У злочині підозрюють її колишнього чоловіка.

Фото постраждалої на своїй сторінці у Facebook опублікував її нинішній чоловік Оліас Барко.

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"Кислота їй в обличчя... Хто це зробив?.. Колишній чоловік, який погано поводився з нею", – переконаний автор посту.

За словами Барко, жінка почувається набагато краще, й її життю нічого не загрожує, але зір сильно пошкоджено.