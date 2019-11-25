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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Дніпрі жорстоко побили активістів у приміщенні "Просвіти": нові подробиці

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      Стало відомим, хто скоїв напад на активістів руху "Спільнота активної молоді" в Дніпрі / Фейсбук Владислава Мельничука

      До нападу на активістів громадського об'єднання "Спільнота активної молоді", який стався нещодавно у приміщенні "Просвіти" у Дніпрі, мають стосунок представники націоналістичної організації "С14".

      22 листопада у Дніпрі у приміщенні "Просвіти" невідомі у балаклавах напали на активістів Владислава Мельничука та Вірослава Цюп'яка. У результаті ті зазнали травм черепа, щелепи та носа.

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      Як повідомили у "Січі" ("C14") на своїй фейсбук-сторінці, напад скоїв представник їхньої організації. А причиною став конфлікт щодо організації заходу у приміщенні "Просвіти".

      Конфлікт відбувся з його ініціативи, без відома керівництва руху. Ситуації передувала низка подій, які сприяли особистій неприязні та які, як згаданий конфлікт вище, були нам невідомими,
      – переконують представники "Січі".

      Також в організації додають, що Владислав Мельничук і Вірослав Цюп’як упродовж тривалого часу спільно з рухом "Січ" проводили спільні заходи та надавали один одному допомогу.

      "Січ" засуджує напад. Незалежно від причин, недопустимим є кровопролиття між українськими патріотами. Приносимо вибачення постраждалим Владиславу та Вірославу за напад. Готові оплатити лікування та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться", – наголосили в організації.

      За словами представників руху, активіста, що став ініціатором бійки, виключено з їхніх лав. А інший, який не брав участі у бійці, але знав про неї, понесе дисциплінарне покарання.

      Також подробиці інциденту оприлюднив і Владислав Мельничук. Активіст розповів, що увечері 22 листопада в "Просвіті" відбулася зустріч з представником "С14". Він висунув претензії щодо організації заходу "Майдан. Усна історія", який відбувся за день до цього.

      Раніше я публічно запитав, чому "Суспільство майбутнього", що є політичним рухом активістів "С14", ставить свій логотип на захід, що організовують громадські організації. Представник "С14" звинуватив мене в публічній критиці політичного руху та начебто в неналежній організації заходу. Коли діалог закінчився, а представник "С14" вийшов з приміщення, в кабінет увірвались п’ятеро людей в балаклавах та здійснили напад і побиття мене та Вірослава. Окрім цього, в кімнаті перебували ще двоє дівчат,
      – зазначив він.

      Мельничук подякував руху "С14" за адекватну реакцію. Наразі претензій до націоналістів він не має. Водночас активіст вимагає законного розслідування інциденту від правоохоронних органів і щоб всіх причетних до нападу було встановлено та вони понесли відповідальність.

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      "Наразі загальний стан здоров’я Вірослава – задовільний. Я, зі свого боку, отримав гематоми обличчя, травми носу та щелепи. Найближчим часом планую пройти комплексне обстеження, бо маю другий день поспіль головний біль та нудоту", – додав Владислав Мельничук.

      До слова, на початку листопада невідомі напали ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова та його дружину Оксану. У результаті обидвох виявили з проломленими черепами. Воїн деякий час перебував у критичному стані, але, на жаль, невдовзі помер.

      Слідство вважає, що до нападу на подружжя може бути причетним син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з Пановими. Причиною жорстокого нападу могла стати телефонна сварка між мамою та сином.

      Зловмисників затримали, але вони свою вину не визнають. Наразі їм обрали запобіжний захід – взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Дніпра Сутички Кримінальні новини Постраждалі
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