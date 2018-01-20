У Дніпрі знайшли тіло закатованого хлопця: фото 18+

19 січня у Дніпрі знайшли труп 24-річного чоловіка. За попередньою інформацією, перед смертю його тримали в підвалі і били.

Про це пише видання dp.informator.ua.

На тілі загиблого чоловіка помітили сліди сильних побоїв. На місці події працюють судмедексперти і поліцейські.

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Журналісти поспілкувались з дівчиною вбитого чоловіка. Вона розповіла, що його викрали.

"Вчора мені подзвонив знайомий і повідомив, що він з товаришами вкрав мого чоловіка і його тримають в підвалі і б'ють. Вони це зробили через те, що раніше він вкрав у них телевізор, а вчора «обчистив» когось в центрі міста", – розповіла співмешканка померлого.

Пізніше їй знову подзвонили і сказали, щоб вона приїхала забрати хлопця. Коли дівчина прибула на місце, вона сіла в автомобіль, де був її чоловік. В машині було темно, тому вона вирішила, що хлопець просто спить.

"Коли під'їхали до будинку, його тіло викинули з автомобіля. Я підійшла до нього і побачила, що він мертвий. Викликала швидку, поліцію ... Ще в обід він був живий – я говорила з ним по телефону", – розповіла дівчина.

У Дніпрі знайшли тіло закатованого хлопця

Раніше хлопця викрали