У Дніпропетровській області тимчасово не працює лінія спецзв'язку "101"

У зв'язку з пошкодженням магістральної лінії, на території Дніпропетровської області з ранку неділі тимчасово не функціонує спеціальна лінія "101".

Зазначається, що лінія не працює з 5 години ранку. При здійсненні дзвінків з номерів мобільних операторів "Київстар" та "Водафон" не можливо додзвонитися на спецлінію "101".

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Рятувальники наголосили, що у разі необхідності, додзвонитися на "101" можна за допомогою засобів міського зв'язку за номером 056 744 30 19 або 056 744 25 87.

Ремонтні роботи тривають.