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      У Дніпропетровській області тимчасово не працює лінія спецзв'язку "101"

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      На Дніпропетровщині не працює спецлінія "101"
      На Дніпропетровщині не працює спецлінія "101" / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку з пошкодженням магістральної лінії, на території Дніпропетровської області з ранку неділі тимчасово не функціонує спеціальна лінія "101".

      Зазначається, що лінія не працює з 5 години ранку. При здійсненні дзвінків з номерів мобільних операторів "Київстар" та "Водафон" не можливо додзвонитися на спецлінію "101".

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      Рятувальники наголосили, що у разі необхідності, додзвонитися на "101" можна за допомогою засобів міського зв'язку за номером 056 744 30 19 або 056 744 25 87.

      Ремонтні роботи тривають.

       

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      Теги: Новини України Новини Дніпра ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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