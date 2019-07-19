У Дніпропетровській області водосховищем дрейфував човен з тілом мертвого чоловіка

У Карачунівському водосховищі Криворізького району люди помітили неподалік від берега човен, у якому перебував чоловік без ознак життя.

Пригода сталася 19 липня в селі Новолозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН.

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В середу 19 липня о 10:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Новолозуватка неподалік від берега на поверхні водойми дрейфує човен, в якій лежить нерухома людина.

За допомогою рятувального човна до берега було доставлено човен з тілом людини без ознак життя.

Усе, що вдалося з'ясувати – чоловік 1968 року народження. Тіло передали поліцейським та медикам для обстеження та медичної експертизи.