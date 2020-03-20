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      У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації

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      На Дніпропетровщині ввели режим надзвичайної ситуації / Ілюстративне фото / ТСН

      На Дніпропетровщині місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Поки рішення має лише формальний характер та не передбачає введення додаткових обмежень.

      Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

       

      Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить,
      – прокоментував це голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

      В облраді також зауважують, що це рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій, згідно з класифікатором, що затверджений ДСНС. 

      Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес-тестами для діагностики коронавірусу. Облрада регіону окремо звернулася до керівництва поліції. Їх попросили "не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби".

      "Ми повинні зберегти максимальне життєзабезпечення регіону", – пояснюють таке прохання в Дніпропетровській облраді.

      Новина доповнюється…

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Надзвичайний стан Новини Дніпра Новини політики
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