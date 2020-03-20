У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації

На Дніпропетровщині місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Поки рішення має лише формальний характер та не передбачає введення додаткових обмежень.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, а рішення комісії є швидше формальним та необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить,

– прокоментував це голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

В облраді також зауважують, що це рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій, згідно з класифікатором, що затверджений ДСНС.

Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес-тестами для діагностики коронавірусу. Облрада регіону окремо звернулася до керівництва поліції. Їх попросили "не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби".

"Ми повинні зберегти максимальне життєзабезпечення регіону", – пояснюють таке прохання в Дніпропетровській облраді.

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