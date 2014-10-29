У Дніпропетровську попрощалися з 20 невідомими солдатами
У Дніпропетровську відбулася церемонія прощання ще з 20 невідомими солдатами, які загинули під участі в АТО на сході України.
Панахида пройшла на площі біля Дніпропетровського театру опери та балету.
Дніпропетровці прийшли провести загиблих в останню путь з квітами і прапорами України, дехто став на коліна.
Люди скандували "Слава Україні! Героям слава! ". Воїнів відспівали священики різних конфесій. Поховають загиблих військових на Краснопільському кладовищі. Там планують згодом створити Алею Героїв.
Джерело: Радіо "Свобода"
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