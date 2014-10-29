У Дніпропетровську попрощалися з 20 невідомими солдатами

У Дніпропетровську відбулася церемонія прощання ще з 20 невідомими солдатами, які загинули під участі в АТО на сході України.

Панахида пройшла на площі біля Дніпропетровського театру опери та балету. Дніпропетровці прийшли провести загиблих в останню путь з квітами і прапорами України, дехто став на коліна. Люди скандували "Слава Україні! Героям слава! ". Воїнів відспівали священики різних конфесій. Поховають загиблих військових на Краснопільському кладовищі. Там планують згодом створити Алею Героїв.