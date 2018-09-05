У Дніпровській області затримали членів банди "Біле братство"
У Нікополі Дніпропетровської області затримали членів банди Біле братство. Під час затримання працівникик поліції вилучили багато наркотичних засобів та зброю.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.
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В ході проведення спільної спецоперації силовиків правоохоронцями виявлено та вилучено низку наркотичних препаратів та інших засобів: метамфетамін, амфетамін, марихуану, кущі конопель, прекурсори та приладдя для виготовлення наркотичних речовин, мобільні телефони, оргтехніку, гроші в різній валюті (гривні, долари США, рублі), а також велика кількість зброї та боєприпасів (граната РГД-5 з жаром, підстовбурний гранатомет і граната до нього, протипіхотна міна, автомати, тротил, електродетонатори, тротилові шашки, патрони різного калібру, запчастини до пістолетів і автоматів),
– йдеться у повідомленні
Слідчими військової прокуратури Південного регіону за систематичне вимагання й отримання неправомірної вигоди, вчинене групою осіб за попередньою змовою, оголошено підозру двом співробітникам поліції Нікополя та їх колишньому колезі, який виступав в ролі посередника при передачі грошей.
Також затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання чотири члени Білого братства, причетні до наркобізнесу.
На даний момент тривають слідчі дії.
Дивіться відео: Затримання злочинної організації "Біле братство"