У "ДНР" в наказовому порядку змушують йти на похорон Захарченка

Працівників бюджетної сфери, які проживають на території так званої "ДНР", в наказовому порядку змушують йти на похорон загиблого ватажка терористів Олександра Захарченка.

Про це інформує "Укрінформ".

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"Прийшов наказ, і зобов'язують нас під розпис обов'язково всім бути з сім'ями на похоронах Захарченко", – зазначено співробітниками шкіл Донецька та Макіївки.

Похорон Захарченка запланований на 2 вересня. Прощання відбудеться у приміщенні Донецького театру опери і балету.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

