В окупованому Донецьку вбили сина екс-заступника українського міністерства ЖКГ

Євгеній Аліпов був убитий у власній квартирі пострілом у скроню. Поховали його в окупованому Донецьку. Батько вбитого обіймав в "міністерстві ДНР" посаду керівника "Республіканської служби з тарифів".

Видання Gorlovka.ua повідомляє, що Аліпова молодшого було вбито на початку травня. Діяльність загиблого під час окупації невідома, а до 2014 року він очолював ринок "Господар".

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Свої співчуття батьку вбитого на своїй сторінці у Facebook висловив незаконний голова Горлівки Іван Приходько.

"Шановний Олександре Миколайовичу, від імені всіх горлівчан прийміть щирі співчуття у зв'язку зі смертю сина... Смерть дитини – це горе, проти якого немає ліків, горе, ні з чим не порівнянне!" – написав Приходько.



Олександр Аліпов

За часів української влади Олександр Аліпов обіймав посаду першого заступника Міністра ЖКГ. Згодом його призначили заступником мера Горлівки. Після окупації міста у 2014 році він перейшов на службу у так звану ДНР. Він уродженець Горлівки, але проживає в Донецьку та має три вищі освіти.

У 2016 році проти нього було висунуто звинувачення. Прокуратура підозрювала "заступника міністра ДНР" Олександра Аліпова у крадіжці газу на загальну суму 162 мільйони гривень. Він був готовий спілкуватися з представниками українського правосуддя через Skype і говорив, що не ховається ні від кого, а живе і працює у Донецьку.